ಮಂಗಳವಾರ, 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
PHOTOS | ಗಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 12:32 IST
Last Updated : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 12:32 IST
ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ.

‘ಸೀತಾರಾಮಂ‘ ಚೆಲುವೆ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ.

‘ಲವ್ ಸೋನಿಯಾ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.

ತೆಲುಗು 'ಸೀತಾರಾಮಂ' ಸಿನಿಮಾದ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

‘ಸೂಪರ್ 30’, ‘ಬದ್ಲಾ ಹೌಸ್’, ‘ಧಮಾಕಾ’ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

