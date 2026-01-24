ಶನಿವಾರ, 24 ಜನವರಿ 2026
ಅಮ್ಮನಷ್ಟೇ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಬಯಕೆ; ವರವಾಗಿ ಬಂದ ಮಗಳು: ಅದಿತಿ, ಹರ್ಷಿಕಾ ಮಾತು

ಪವಿತ್ರಾ ಭಟ್
Published : 24 ಜನವರಿ 2026, 6:45 IST
Last Updated : 24 ಜನವರಿ 2026, 6:45 IST
ಚಂದನವನದ ಚೆಂದದ ನಟಿ ಅದಿತಿ ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರು 2024ರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮಗಳಿಗೆ ನೇಸರ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರುವ ನಟಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಾನತೆ, ಮಗಳಾಗಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ...
ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ನಟಿ ಅದಿತಿ ಪ್ರಭುದೇವ

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

2025ರಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾದ ನಟಿ ಹರ್ಷಿಕಾ ಪೂಣಚ್ಚ ತಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ತ್ರಿದೇವಿ ಪೊನ್ನಕ್ಕ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ...
ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ನಟಿ ಹರ್ಷಿಕಾ ಪೂಣಚ್ಚ

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

