ಪುನೀತ್‌ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಾರ್ಚ್‌ 15ಕ್ಕೆ ಜಾಕಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿರಿಲೀಸ್‌!

ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನೆಚ್ಚಿನ 'ಜಾಕಿ' ಮಾರ್ಚ್ 15 ರಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ✨

Cult classic 'Jackie' is all set to enthrall audiences once again on March 15th.