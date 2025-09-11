ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಿಳಿದ ನಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ದೇವರಾಜ್‌

<p>ಸಾಕಷ್ಟು ನಟರು ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಳಿಕ ನಿರ್ದೇಶನ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೊಸತೇನಲ್ಲ. ನಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅದೇ ಹಾದಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ನೂತನ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಪ್ರಣಂ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ‘S/O ಮುತ್ತಣ್ಣ’ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಪುರಾತನ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಜತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ P2 ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ‘S/O ಮುತ್ತಣ್ಣ’ ಕಥೆಯನ್ನು ತಂದೆ ದೇವರಾಜ್ ಕೇಳಿ ಅಂತಿಮ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಆಪ್ತರಾಗಿರುವ ಪುರಾತನ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಅವರ ಜತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ‘S/O ಮುತ್ತಣ್ಣ’ ತಂಡದಿಂದಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆಯಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್. </p>.<p>ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರ ‘ಮಾಫಿಯಾ’ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿದ್ಧವಿದೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಾಗಿಣಿ ಕೂಡ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಣಂ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>