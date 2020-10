ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಲು ಮುಂದಾದ್ರೆ ಅನುಶ್ರೀ ನಾಟಕ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ?: ಸಂಬರಗಿ ಆರೋಪ

ನಟಿ ಹಾಗೂ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀಯ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ‘ಷುಗರ್‌ ಡ್ಯಾಡಿ’ಯೊಬ್ಬರು ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿನ್ನೆ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಸಂಬರಗಿ, ‘ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೆ ಆಕೆ ಹೊಸ ಡ್ರಾಮಾ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಇಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ಕೊರೊನಾ ಇದೆ. ಹತ್ತಿರ ಬರಬೇಡಿ. ಇದು ಇವತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಲಿರೋ ಹೊಸ ಡ್ರಾಮಾ. ಪೊಲೀಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಕಥೆ. ಇದು ಇಂದು ಶುರುವಾಗುವ ನಾಟಕದ ರಾಣಿಯ ಹೊಸ ಅವತಾರ’ ಎಂದು ಸರಣಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದಾಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದಾಗ ಎದೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಾಟಕವಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಂಧನದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಹಳೆಯ ಶೈಲಿ. ಪೊಲೀಸರು ಅನುಶ್ರೀಯನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಲು ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಕೋವಿಡ್‌–19 ಸೋಂಕು ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಕ್ವೀನ್‌’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Politicians complaining of chest pain when police arrive to arrest them is old style. When arrest in #DRUGS case is imminent, she will display a 'Corona Positive' certificate today. #DramaQueen #drugsfreeindia #drugsmafia #SandalwoodDrugScandal #Anchor #TV #Kannada #Karnataka

