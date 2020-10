ಅನುಶ್ರೀಯ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ತಡೆ ಗೋಡೆಯಾಗಿರುವ ಆ ಷುಗರ್‌ ಡ್ಯಾಡಿ ಯಾರು?

‘ಸಿಸಿಬಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸಿರುವ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಪರಾಧಿಯಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಟಿ ಹಾಗೂ ನಿರೂ‍ಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೊ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ, ‘ಆಕೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಷುಗರ್‌ ಡ್ಯಾಡಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ವಕೀಲ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಸಂಬರಗಿ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ಸಂಜನಾ ಗರ್ಲಾನಿ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಸುರಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಈಗ ಅನುಶ್ರೀ ವಿರುದ್ಧವೂ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

‘ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅನುಶ್ರೀಯ ಬಂಧನವಾಗದಂತೆ ಷುಗರ್‌ ಡ್ಯಾಡಿ ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಅನುಶ್ರೀಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಹಸ್ಯಗಳು ಬಯಲಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ’ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

#Anushree IN #DURGS CASE.

Her sugar daddy has managed to prevent her arrest till now. Not any longer. It is only a matter of time before she gets what she deserves. More skeletons will tumble out of her cupboards.#SandalwoodDrugScandal #tv #anchoranushree #anchor #kannada

— Veera Indian Prashanth Sambargi (@vip_sambaragi) October 2, 2020