ಕನ್ನಡದ ವೆಬ್‌ ಸರಣಿ ‘ಸೈಕೊ’ ನಾಳೆ ಪ್ರಸಾರ

ರಾಮ್‌ತೇಜ ನಿರ್ದೇಶನದ ವೆಬ್‌ ಸರಣಿ ‘ಸೈಕೋ’ ಇದೇ 4ರಿಂದ ‘ವಿ4 ಸ್ಟ್ರೀಮ್‌’ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.

ಇದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವೆಬ್‌ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವೆಬ್‌ ಸರಣಿ ಎನ್ನುವ ಶ್ರೇಯ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಈ ವೆಬ್‌ ಸರಣಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ತಂಡ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ರವಿ ಶಾಮನೂರ್‌ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್‌ನಡಿ ಡಾ.ರವಿ ಶಾಮನೂರು ಈ ವೆಬ್‌ ಸರಣಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ಎಪಿಸೋಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.

Thankuu So Much Brother @Aryansanthosh #PSYCHO FROM SEPTEMBER 4TH #FIRSTKANNADAWEBSERIES@Sonalsdesk pic.twitter.com/BaLvM3oKuU

— RAAMTHEJA (@Raamtheja) September 2, 2020