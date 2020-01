ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಾಹೀರಾತು ಕೊಟ್ಟ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಹಾಗೂ ಡಿಂಪಲ್‌ ಕ್ವೀನ್‌ ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ಅಭಿನಯದ 'ಏಪ್ರಿಲ್‌' ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್‌ಲುಕ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

ರಚಿತ ರಾಮ್‌ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿರುವ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅದೇ ಪೋಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್‌ ಅವರು ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್‌ ಎಂಬ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

My new film#April need all ur love and support.... ಜೈಆಂಜನೇಯ pic.twitter.com/1Al45KRZHO

