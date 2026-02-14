ನನ್ನನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಯಶ್: ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟ್

<p>ಇಂದು (ಫೆ.14) ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳೆಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡುವ ದಿನ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಂತೂ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದಂದು ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಎಂದರೆ ಚಂದನವನದ ಈ ಮುದ್ದಾದ ಜೋಡಿ.</p><p>ಅದುವೆ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಹಾಗೂ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್. ಅದೆಷ್ಟೊ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಈ ಜೋಡಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಕರೆ ಈ ತರ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗಬೇಕು, ಸಿಕ್ಕರೆ ಯಶ್ನಂತ ಗಂಡ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಸಾವಿರಾರು ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಜೋಡಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ‘ರಾಯ’: ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ಯಾ ನಂಟು?.Photo | ಮಕ್ಕಳ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ : ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್.<p>ಇದೀಗ ಪತಿ ಯಶ್ಗೆ ನಟಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಮುದ್ದಾಗಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕುಳಿತು, ಆಕಾಶದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಆ ಫೋಟೊ ಜೊತೆಗೆ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?</strong></p><p>‘ಯಾರೂ ನೋಡಿರದ ಹಾಗೇ ನಾನು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ.. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಆಯಾಸ ನನಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇನ್ನಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದ ನಿಮ್ಮ ತ್ಯಾಗಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತವೆ. ದೂರು ನೀಡದೆ ನೀವು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಡೆಯುವ ಆ ದೀರ್ಘ ದಿನಗಳ ಭಾರವನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ನಮಗಾಗಿ ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ನನ್ನನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರುವವನೇ’ ಎಂದು ಬರೆದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ರಾಧಿಕಾ 2016ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಐರಾ ಹಾಗೂ ಯಥರ್ವ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>