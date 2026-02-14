ಶನಿವಾರ, 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ನನ್ನನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಯಶ್: ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟ್

Published : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 12:23 IST
Last Updated : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 12:23 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ‘ರಾಯ’: ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್‌ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ಯಾ ನಂಟು?
ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ‘ರಾಯ’: ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್‌ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ಯಾ ನಂಟು?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Photo | ಮಕ್ಕಳ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ : ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್‌
Photo | ಮಕ್ಕಳ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ : ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್‌
ಪುತ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್‌ ಮತ್ತು ಯಶ್‌
ಪುತ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್‌ ಮತ್ತು ಯಶ್‌
YashRadhika Panditvalainten day

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT