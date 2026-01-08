ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ‘ರಾಯ’: ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್‌ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ಯಾ ನಂಟು?

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 12:33 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 12:33 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನಟ ಯಶ್‌

ನಟ ಯಶ್‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗಂಡನನ್ನು ಏಕೆ ಕರೀತೀರಿ? ಯಶ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ನಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಗುಣಗಾನ
ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗಂಡನನ್ನು ಏಕೆ ಕರೀತೀರಿ? ಯಶ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ನಿ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಗುಣಗಾನ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ, ಅದೃಷ್ಟ ನೀಡಲಿ: ಯಶ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸುದೀಪ್ ಸೇರಿ ನಟರಿಂದ ಹಾರೈಕೆ
ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ, ಅದೃಷ್ಟ ನೀಡಲಿ: ಯಶ್ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸುದೀಪ್ ಸೇರಿ ನಟರಿಂದ ಹಾರೈಕೆ
Yashkannada movieMovieRadhika pandithToxic

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT