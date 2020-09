ಹಿಂದಿಗೆ ರಿಮೇಕ್‌ ಆಗಲಿದೆಯಂತೆ ರಾಗಿಣಿ ನಟನೆಯ ‘ದಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್‌’ ಚಿತ್ರ

ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಆರೋಪದಡಿ ಈಗ ಸಿಸಿಬಿಯ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆಯೇ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಕೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಕನ್ನಡದ ‘ದಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್‌’ ಸಿನಿಮಾವು ಹಿಂದಿಗೆ ರಿಮೇಕ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್‌ ಕಟ್‌ ಹೇಳಿದ್ದ ಪಿ.ಸಿ. ಶೇಖರ್‌ ಅವರೇ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಿರೀಶ್ ಶಿವಣ್ಣ, ಕೀರ್ತಿ ಭಾನು, ರವಿ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಮನು ಹೆಗಡೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದು ಅಲಂಕಾರ್‌ ಪಾಂಡಿಯನ್. ರಾಗಿಣಿ ಇದರಲ್ಲಿ ರೇಷ್ಮಾ ಹೆಸರಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು. ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ಅಪಹರಣದ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ರೇಷ್ಮಾ ಟೆರರಿಸ್ಟ್‌ಗಳ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುತ್ತಾಳೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಏನೆಲ್ಲ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದೇ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹೂರಣ. ಈ ಕ್ರೈಮ್‌ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಗಿಣಿಯ ನಟನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.

‘ದಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್‌ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿಯ ರಿಮೇಕ್‌ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ವಿಶಾಲ್‌ ರಾಣಾ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನಂ ಕಪೂರ್‌ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್‌ ಅವರು ರಾಗಿಣಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರಲಿದೆ’ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ.ಸಿ. ಶೇಖರ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Hi friends very happy to share that my movie #TheTerrorist by #RaginiDwivedi produced by #AlankarPandian hindi rights has been acquired by Mr.Vishal Rana, #EchelonProduction… Sonam Kapoor or Vidhya Balan may do the movie…Going on the floor soon… pic.twitter.com/8kAplzQZBv

— PC Shekar (@PCSekar) September 10, 2020