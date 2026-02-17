ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಮುಂದೆ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾದ ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:56 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:56 IST
ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಕ್ಕಸಪುರದೋಳ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಶೋಗೆ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ರಕ್ಕಸಪುರದೋಳ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಶೋಗೆ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಾಜ್. ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ: ನಟನೆಗೂ ಸೈ, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟಕ್ಕೂ ಸೈ
ರಾಜ್. ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ: ನಟನೆಗೂ ಸೈ, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟಕ್ಕೂ ಸೈ
