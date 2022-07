ಶಂಶೇರಾ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕ ಮೈಕಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಾತ್ರ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರು ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೈಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮರು. ಅದರಲ್ಲೂ, ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮೈಕಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟರ ಪಾಲಿಗೆ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯೇ ಸರಿ.

ತಂದೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಶಂಶೇರಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮೈಕಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಹಸಮಯ ಕಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಟ್ರೈಲರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಆದಿತ್ಯ ಚೋಪ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕರಣ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 22ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಟ್ರೋಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಫೋಟೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಇರಾ ಖಾನ್

ಶಂಶೇರಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿ ಕಪೂರ್ ಜತೆಗೆ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ತಾಯಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ಪ್ರಣೀತಾ ಸುಭಾಷ್: ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಫೋಟೊ ವೈರಲ್

Watch how Ranbir Kapoor transformed for Shamshera 🔥 Watch his journey!pic.twitter.com/4qkdwjwV4G

Shamshera releasing in Hindi, Tamil & Telugu. Celebrate #Shamshera with #YRF50 only at a theatre near you on 22nd July.

— Vaani Kapoor (@Vaaniofficial) July 11, 2022