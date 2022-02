ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ –ವಾಣಿ ಕಪೂರ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಶಂಶೇರಾ’ ಜುಲೈ 22ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ

ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ – ವಾಣಿ ಕಪೂರ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಶಂಶೇರಾ’ ಸಿನಿಮಾ ಜುಲೈ 22ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಯಶ್‌ ರಾಜ್‌ ಬ್ಯಾನರ್‌ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ‘ಜುಲೈ 22ರಂದು ‘ಶಂಶೇರಾ’ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಯಶ್‌ ರಾಜ್‌ ಬ್ಯಾನರ್‌ನಡಿ ‘ಶಂಶೇರಾ’ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕರಣ್‌ ಮಲ್ಹೋತ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣ್‌ಬೀರ್‌ ಕಪೂರ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಜಯ್‌ ದತ್‌ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೋವಿಡ್‌ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಓದಿ... ಅಪ್ಪು ಜೊತೆಗಿನ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟ ಜಗ್ಗೇಶ್: ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

A legend will rise on 22nd July. Celebrate #Shamshera with #YRF50 only at a big screen near you. Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. pic.twitter.com/vPN3F58uSX

— Yash Raj Films (@yrf) February 11, 2022