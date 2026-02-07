ಧುರಂಧರ್ ಬಳಿಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್

<p>'ಧುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ನಟನೆಯ 'ಯುಫೋರಿಯಾ' ಚಿತ್ರವು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಕುರಿತು ನಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಅವಳೇ ಇವಳು.. ಧುರಾಂಧರ್ನಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ 20 ವರ್ಷದ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ನಾಯಕಿ.<p>‘ಯುಫೋರಿಯಾ’ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್, 'ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.. ಅವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತವೆ. ನಂತರ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಆ ಕಥೆಗಳು ಉಳಿದು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತು’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುಣಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ನೀಲಿಮಾ ಗುಣವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕುಟುಂಬದವರು ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮೇಲೆತ್ತಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೆನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ‘ಯುಫೋರಿಯಾ’ಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ‘ಧುರಂಧರ್’ ಅಬ್ಬರ.<p>20ರ ಹರೆಯದ ಸಾರಾ ಅರ್ಜುನ್ ಧುರಂಧರ್ನಲ್ಲಿ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಫೆ.6ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬಂದ 'ಯುಫೋರಿಯಾ’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>