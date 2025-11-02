KING Title Video: ಶಾರುಕ್‌ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ ‘ಕಿಂಗ್’ ಟೈಟಲ್ ವಿಡಿಯೊ ಬಿಡುಗಡೆ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಶಾರುಕ್ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ ‘ಕಿಂಗ್’ ಟೈಟಲ್ ವಿಡಿಯೊ ಭಾನುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಶಾರುಕ್ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನವೇ ಟೈಟಲ್ ವಿಡಿಯೊ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. </p><p>‘ಪಠಾಣ್’ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಆನಂದ್ ಅವರು ‘ಕಿಂಗ್’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಶಾರುಕ್ ಅವರೇ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಮಗಳು ಸುಹನಾ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದೊಂದು ಪಕ್ಕಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದ್ದು, ಟೈಟಲ್ ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕಾದಾಡುವ ಶಾರುಕ್, ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿ ಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿಹಿಡಿಯುವ ದೃಶ್ಯದ ಮೂಲಕ ಟೀಸರ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಗ್ರೇ ಬಣ್ಣದ ಕೂದಲು, ಸಿಗ್ನೆಚರ್ ನಡಿಗೆ... ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ಶಾರುಕ್ರನ್ನು ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ‘ನೂರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುಖ್ಯಾತನಾದ ಇವನನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ... ಕಿಂಗ್’ ಎಂಬ ಡೈಲಾಗ್ ಮೂಲಕ ಶಾರುಕ್ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಟೈಟಲ್ ಟೀಸರ್ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ಬಾಸ್ಟರ್ ಆಗುವುದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಡಂಕಿ ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಾರುಕ್, ಮತ್ತೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಂಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>