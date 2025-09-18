ಗುರುವಾರ, 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
PHOTOS: ಬಾಲಿವುಡ್ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆ ಶನಾಯಾ ಕಪೂರ್

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸುರೀಂದರ್ ಕಪೂರ್ ಕುಟುಂಬದ ಹೊಸ ಕುಡಿ ಸಂಜಯ್ ಕಪೂರ್ ಮಗಳು ಶನಾಯಾ ಕಪೂರ್ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 11:41 IST
Last Updated : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 11:41 IST
ಶಶನಾಯ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರ ಬೇದಢಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಬೇದಢಕ್ ಸಿನಿಮಾ ತ್ರಿಕೋನ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆ ಹೊಂದಿದೆ

ಅಪ್ಸರೆಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವ 25 ವರ್ಷದ ನಟಿ ಶನಾಯಾ ಕಪೂರ್

ಹಾಟ್ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಶನಾಯಾ ಕಪೂರ್

Bollywood

