ಶಿವಣ್ಣ, ಉಪ್ಪಿ ನಟನೆಯ ‘45’ ತೆರೆಗೆ : ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಸಂಭ್ರಮ

<p>ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಟ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ '45' ಚಿತ್ರ ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿದ ಮಾರ್ಕ್: ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ.<p>'45' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಒಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕಿ, ಕಟೌಟ್ಗೆ ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕದ ಜೊತೆಗೆ, ಪರದೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. </p><p>ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಟರು ಇರುವುದರಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಆಗಮನ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಟರ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ 'Afro ಟಪಾಂಗ್' ಹಾಡಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಒಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>'45' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>