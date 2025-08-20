ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
Siri Ravikumar: ವೆಬ್‌ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿರಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ

ಅಭಿಲಾಷ್ ಪಿ.ಎಸ್‌.
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:21 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:21 IST
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಗಳುನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇವು ಮಾತುಕತೆ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.
–ಸಿರಿ ರವಿಕುಮಾರ್‌ ನಟಿ
SandalwoodWeb Series

