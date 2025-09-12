<p><strong>ಚೆನ್ನೈ</strong>: ಸೋನಿ ಲಿವ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ’ಸೇತುರಾಜನ್ ಐಪಿಎಸ್’ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಟ ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರು ಸೇತುರಾಜನ್ ಆಗಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಮೊದಲು ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರು ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p><p>Rathasaatchi ಎಂಬ 2022ರ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ರೈಂ ಡ್ರಾಮಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ರಫಿಕ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅವರು ಸೇತುರಾಜನ್ ಐಪಿಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸೇತುರಾಜನ್ ಐಪಿಎಸ್ ಸಿನಿಮಾ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೊಲೆ ಘಟನೆಗಳು ರಾಜಕೀಯ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಏನೆಲ್ಲಾ ಘಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಥಾ ಹಂದರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</p><p>ಸೇತುರಾಜನ್ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಹಿಂದೆಂದೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಭುದೇವ ಅವರು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಿತ್ರದ ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಜನಪ್ರಿಯ ಒಟಿಟಿ ಆಗಿರುವ ಸೋನಿ ಲಿವ್ನಲ್ಲಿ ಸೇತುರಾಜನ್ ಐಪಿಎಸ್ ವೆಬ್ ಸಿರೀಸ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>