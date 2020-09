ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟ ಸುಶಾಂತ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ರಜಪೂತ್‌ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಟಿ ರಿಯಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಸತತ ಮೂರನೇ ದಿನ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್‌ಸಿಬಿ) ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾದರು.

ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ಜಾಲದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕುರಿತು ಎನ್‌ಸಿಬಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿತ್ತು.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಚೇರಿಗೆ ರಿಯಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದರು. ಪೊಲೀಸರು ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು. ರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಇ.ಡಿ. ಹಾಗೂ ಸಿಬಿಐ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿವೆ.

ಡ್ರಗ್ಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಿಯಾ ಅವರು ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಖಲೆ ಹೊರಬಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಈ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

Actor Rhea Chakraborty arrives at Narcotics Control Bureau office in #Mumbai for the third day as part of the investigation related to #SushantSinghRajputCase pic.twitter.com/AmPVDS4WFL

— ANI (@ANI) September 8, 2020