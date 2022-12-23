ತೆಲುಗು ಹಿರಿಯ ನಟ ಕೈಕಲಾ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಿಧನ
ಹೈದರಾಬಾದ್: ತೆಲುಗು ಹಿರಿಯ ನಟ ಕೈಕಲಾ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ (87) ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಖಳನಟ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಆರು ದಶಕಗಳ ಸಿನಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ಪಕ್ಷದ (ಟಿಡಿಪಿ) ಸಂಸದರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನಿಧನಕ್ಕೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರಾವ್, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವೈ.ಎಸ್.ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಮಾಜಿ ಸಿ.ಎಂ, ಟಿಡಿಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎನ್.ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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Rest in peace
Navarasa Natana Sarvabhouma
Sri Kaikala Satyanarayana garu 🙏 pic.twitter.com/SBhoGATr0y
— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) December 23, 2022
Deeply saddened to hear the demise of Kaikala Satyanarayana Garu..
His contribution to our film industry will be remembered forever !!
May his soul rest in peace🙏
— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) December 23, 2022
Extremely saddened by the passing away of #KaikalaSatyanarayana garu. I have some very fond memories of working with him. He will be missed. My deepest condolences to his family and loved ones. May his soul rest in peace 🙏🙏🙏
— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) December 23, 2022
Grief-stricken by the demise of the
legendary actor Kaikala Satyanarayana garu. He is One of the finest actors Indian cinema has ever seen.
My sincere condolences to his family & dear ones. Om Shanti 🙏
— Ravi Teja (@RaviTeja_offl) December 23, 2022
Deeply saddened waking up to the news of Kaikala Satyanarayana garu’s demise..He was my most favourite actor as I was growing up..fell in love with him in and as Ghatotkachudu❤️He will always be remembered for his versatility and his enormous contribution towards TFI..Om Shanti🙏🏻 pic.twitter.com/h88N2WgQMQ
— Anasuya Bharadwaj (@anusuyakhasba) December 23, 2022
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