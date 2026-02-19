ಗುರುವಾರ, 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ‘12th ಫೇಲ್‘ ಸಿನಿಮಾ ನಟ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮಾಸ್ಸಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:55 IST
Last Updated : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:55 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ತಾಯ್ತನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ; ಗಾಯಕಿ ನೀತಿ ಮೋಹನ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು
ತಾಯ್ತನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ; ಗಾಯಕಿ ನೀತಿ ಮೋಹನ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ ‘ಶಂಕರಾಭರಣ’ ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅನಾವರಣ
ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟನೆಯ ‘ಶಂಕರಾಭರಣ’ ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅನಾವರಣ
entertainmentBollywood ActressBollywood actorpucWedding anniversaryVikrant Massey

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT