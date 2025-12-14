‘Fast & Furious‘ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ?: ವಿನ್ ಡೀಸೆಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು

<p><strong>ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್</strong>: 'ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್' ಸರಣಿಯ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ ವಿನ್ ಡೀಸೆಲ್, ಮುಂಬರುವ ಈ ಸರಣಿಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಅವರಿಗೆ ಪಾತ್ರವೊಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರಾ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಿನ್ ಡೀಸೆಲ್ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪೋಸ್ಟ್. ಡೀಸೆಲ್ ಶನಿವಾರ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಜೊತೆಗಿನ ಚಿತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, </p><p>‘ಫಾಸ್ಟ್ ಮಿಥಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ (ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಸರಣಿ) ಅವರು ಇರುತ್ತಾರಾ ಎಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ನೈಜವಾದವರು. ಅವರಿಗಾಗೇ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆವು' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>2001ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್’ನ ಮೊದಲ ಭಾಗದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್, ಡೊಮಿನಿಕ್ ಟೊರೆಟ್ಟೊ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಚಿತ್ರಗಳು ಬಂದಿವೆ. 11ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಇರುತ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಈ ಸರಣಿಯ ‘ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್: ಪಾರ್ಟ್ 2’2027ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.</p><p>ಲೂಯಿಸ್ ಲೆಟೆರಿಯರ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ‘ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್: ಭಾಗ 2’ರಲ್ಲಿ ಡ್ವೇನ್ ಜಾನ್ಸನ್ (ಲ್ಯೂಕ್ ಹಾಬ್ಸ್), ಜೇಸನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಥಮ್ (ಡೆಕ್ಕರ್ಡ್ ಶಾ), ಜೇಸನ್ ಮೊಮೊವಾ (ಡಾಂಟೆ ರೇಯೆಸ್), ಜೋರ್ಡಾನಾ ಬ್ರೂಸ್ಟರ್ (ಮಿಯಾ ಟೊರೆಟ್ಟೊ) ಮತ್ತು ಮಿಚೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ಲೆಟ್ಟಿ ಒರ್ಟಿಜ್) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರ ತಾರಾಗಣವಿದೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>