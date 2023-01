ಶಾರುಖ್‌ – ದೀಪಿಕಾ ಅಭಿನಯದ ಪಠಾಣ್ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್‌ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಅಭಿನಯದ ‘ಪಠಾಣ್’ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್‌ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ‘ಪಠಾಣ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು 'ಇಂಡಿಯನ್ ಪಠಾಣ್' ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಮರು ದೇಶಭಕ್ತರು. ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನಿ ಪಠಾಣ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ಎಂದಿಗೂ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನರಕವನ್ನು ಮೀರಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪಠಾಣ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅದರ ಕಥಾಹಂದರದ ಪ್ರಕಾರ ‘ಭಾರತೀಯ ಪಠಾಣ್’ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಕಂಗನಾ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

There you go … battle for India and who are the two sides ?

Nationalists versus Anti-nationalists

BJP versus Congress

India versus Pakistan

Common man versus the privileged lot

Pandit versus Pathaan

Tumhari politics, politics hamari politics bigotry?

Kamal hai yaar !!! pic.twitter.com/3rzAGH4rXc

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 27, 2023