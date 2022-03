ವಿಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಕೋಪಗೊಂಡು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಲ್ಲ!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಮೆರಿಕನ್ ನಟ ವಿಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು ಈ ವಾರ ಭರ್ಜರಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಸೋಮವಾರ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಬಾರಿಸಿ ವಿಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ತಮ್ಮ ಕೋಪ ಎಂತದ್ದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದರು.

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ವಿಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲ ಸಲ ಅವರು ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿಲ್‌ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಮುದ್ದಿಸಲು ಮುಂದಾದ ವರದಿಗಾರನ ಕೆನ್ನೆಗೂ ವಿಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಏಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಈ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೊ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರ ಮೊನ್ನೆಯ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಲ್ ಸ್ಮಿತ್ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಯವರು ಸ್ಮಿತ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಕೆಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

Y’all remember Will Smith slapped that reporter for trying to kiss him?!?!

This not the first time Will Smith slapped someone🤣🤣🤣 pic.twitter.com/aMMxthnuJ2

— ᦔ᥇ (@deidrebeeee) March 28, 2022