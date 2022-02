ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌–2: ಡಬ್ಬಿಂಗ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಟಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್‌

ಚಂದನವನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಿಗ್‌ಬಜೆಟ್‌ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ, ಯಶ್‌ ನಟನೆಯ ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಏಪ್ರಿಲ್‌ 14ರಂದು ತೆರೆ ಕಾಣಲಿದೆ.‌ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್‌ ಕೆಲಸಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್‌ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ನೀಲ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ‘ಕೂಲೆಸ್ಟ್‌ ಪ್ರೈಮ್‌ ಮಿನಿಸ್ಟರ್‌’ ಎಂದು ರವೀನಾ ಟಂಡನ್‌ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌–2’ನಲ್ಲಿ ‘ರಮಿಕಾ ಸೇನ್‌’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರವೀನಾ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಟ್ರೇಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಲುಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Gavel of brutality !

Dubbing completed with the coolest prime minister #RamikaSen.

Thank you mam @TandonRaveena.#KGFChapter2 #KGF2onApr14 pic.twitter.com/RGlUWN62J0

— Prashanth Neel (@prashanth_neel) February 8, 2022