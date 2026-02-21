ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
Homeentertainmentcinema
ರಾಯ Vs ಟಿಕೆಟ್: ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯಲಿದ್ಯಾ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ?

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 10:05 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 10:05 IST
Comments
ನಟ ಯಶ್

ನಟ ಯಶ್

Yashkannada movieSandallwoodToxicsandalwood actor

