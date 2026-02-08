<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ‘ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್’ ರುವಾರಿಯಾದ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಿ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಕುರಿತ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಒಟಿಟಿಯಾದ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.</p><p>‘ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್: ಫ್ಲಿಫ್ತಿ ರಿಚ್’ಹೆಸರಿನ ಅಮೆರಿಕನ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. </p><p>ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯು 2020ರ ಮೇ 27ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. 224 ನಿಮಿಷದ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ‘ಹಂಟಿಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್’, ‘ಫಾಲೋ ದಿ ಮನಿ’, ‘ದಿ ಐಸ್ಲೆಂಡ್’ ಹಾಗೂ ‘ಫೈಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ವಾಯ್ಸ್’ ಹೆಸರಿನ 4 ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಿವೆ.</p><p>ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದ ರೀತಿ ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಹಣ ಬಲದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕುಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ, ಬದುಕುಳಿದವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಲಿಸಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಈ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಐಡಿಬಿಯಲ್ಲಿ 7.1 ರೇಟಿಂಗ್ ಇದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>