<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಜುರಾಸಿಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸಿರೀಸ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ 'ಜುರಾಸಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್– ರಿ ಬರ್ತ್' ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಜಿಯೊ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.</p><p>ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.</p><p>ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಮೆಜಾನ್ ಫ್ರೈಂನಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಜಿಯೊ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಚಾರ್ಚ್ ಮಾಡಿಸಿದವರೂ ಸಹ ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p><p>ಕಳೆದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರತದ ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಗಾಡ್ಜಿಲ್ಲಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೆರೆಥ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಜುರಾಸಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿ ಬರ್ತ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಕಾರ್ಲೆಟ್ ಜಾನ್ಸನ್, ಮಹೇರ್ಶಾಲ್ ಅಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಖ್ಯಾತನಾಮರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಡೈನೊಸಾರ್ಗಳು ವಾಸಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ದ್ವೀಪವೊಂದಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಡೈನೊಸಾರ್ಗಳಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.</p>