𝐎𝐓𝐓: ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಐವತ್ತೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಟಿಟಿಗೆ ಬಂದ ಕೋಮಲ್ ನಟನೆಯ ‘ಕೋಣ’

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟ ಕೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ ಕನ್ನಡ ಕಾಮಿಡಿ-ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಕೋಣ', ಡಿ.19 ರಂದು ಜೀ 5 ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಹಿನ್ನಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೈಜ ಘಟನೆಯಾಧಾರಿತ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿನ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ, ಕಟ್ಟುಕತೆ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢತೆಗಳ ಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>ನಟ ಕೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪತ್ರಕರ್ತನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿನ ನಿಗೂಢತೆ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. </p><p>ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೋಮಲ್ ಜೊತೆ ತನಿಷಾ ಕುಪ್ಪಂಡ, ರಿಥ್ವಿ ಜಗದೀಶ್, ವಿನಯ್ ಗೌಡ, ರಂಜಿತ್ ಗೌಡ, ಮಂಜು ಪಾವಗಡ ಮತ್ತು ರಘು ರಾಮನಕೊಪ್ಪ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕೋಣ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಎಸ್. ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು, ನಟಿ ತನಿಷಾ ಕುಪ್ಪಂಡ ಅವರೇ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. </p>.OTT: ಆಸ್ಕರ್ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 'ಹೋಮ್ಬೌಂಡ್'; ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇನಿದೆ ?.OTT: ಈ ವಾರ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಿವು .