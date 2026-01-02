OTT: ಒಟಿಟಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ‘ನಾನು ಮತ್ತು ಗುಂಡ 2’

<p>ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ‘ನಾನು ಮತ್ತು ಗುಂಡ 2’ ಸಿನಿಮಾವು ಜೀ 5 ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. </p><p>2020ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಶಿವರಾಜ್ ಕೆ.ಆರ್ ಪೇಟೆ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ‘ನಾನು ಮತ್ತು ಗುಂಡ’ ಸಿನಿಮಾದ ಸಿಕ್ವೆಲ್ ಆಗಿರುವ ‘ನಾನು ಮತ್ತು ಗುಂಡ 2’ ಚಿತ್ರವು 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. </p><p>ಸಿಂಬ ಎನ್ನುವ ನಾಯಿ ಹಾಗೂ ಗುಂಡನ ಮಧ್ಯದ ಬಾಂದವ್ಯದ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರವಿದೆ. </p><p>ರಘು ಹಾಸನ್ ಅವರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ, ರಚನಾ ಇಂದರ್, ಮಂಜು ಪಾವಗಡ, ಗೋವಿಂದೇ ಗೌಡ ಅವರು ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ‘ನಾನು ಮತ್ತು ಗುಂಡ 2’ ಸಿನಿಮಾವು ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೊತ್ತಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. </p>.‘ನಾನು ಮತ್ತು ಗುಂಡ 2’ ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ: ಬದುಕುಳಿದ ನಾಯಿಯ ಕಥೆ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>