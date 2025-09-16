ಈ ವಾರ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿವೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು

<p>ಈ ವಾರ ಕುತೂಹಲಭರಿತ ಕಥೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮನಮುಟ್ಟುವ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಹೊತ್ತ ಸಿನಿಮಾಗಳು ವಿವಿಧ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿವೆ.</p>.<p><strong>ಟ್ರಯಲ್</strong></p>.<p>ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕಾಜೋಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ‘ಟ್ರಯಲ್’ ವೆಬ್ ಸರಣಿ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸರಣಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡುಗರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ</p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು</strong>: ಜಿಯೊ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್</p><p><strong>ಭಾಷೆ</strong>: ಹಿಂದಿ</p><p><strong>ಎಂದಿನಿಂದ</strong>: ಸೆ.19</p>.<p><strong>ಹೌಸ್ಮೇಟ್ಸ್</strong></p>.<p>ಮದುವೆಯಾದ ಹೊಸ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢ ಸತ್ಯವೊಂದು ಬಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬಳಿಕ ಕಥೆ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ‘ಹೌಸ್ ಮೇಟ್ಸ್’ ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರ</p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು</strong>: ಜೀ5</p><p><strong>ಭಾಷೆ</strong>: ತಮಿಳು</p><p><strong>ಎಂದಿನಿಂದ</strong>: ಸೆ.19</p>.<p><strong>ಮಾತೊಂದ ಹೇಳುವೆ</strong></p>.<p>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ– ಧಾರವಾಡದ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಹುಡುಗಿಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ‘ಮಾತೊಂದ ಹೇಳುವೆ’ ಚಿತ್ರ ತೆರೆದಿಡಲಿದೆ.</p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು:</strong> ಸನ್ನೆಕ್ಸ್ಟ್</p><p><strong>ಭಾಷೆ</strong>: ಕನ್ನಡ</p><p><strong>ಎಂದಿನಿಂದ</strong>: ಸೆ.19</p>.<p><strong>ಇಂದ್ರ</strong></p>.<p>ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ‘ಇಂದ್ರ’ ಸಿನಿಮಾ ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಕ್ರೂರ ಸರಣಿ ಕೊಲೆಗಾರನನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಹೊರಟ ಆತ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಪಾರಾಗುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು</strong>: ಸನ್ನೆಕ್ಸ್ಟ್</p><p><strong>ಭಾಷೆ</strong>: ತಮಿಳು</p><p><strong>ಎಂದಿನಿಂದ</strong>: ಸೆ.19</p>.<p><strong>The BA***DS of Bollywood</strong></p>.<p>ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಣೆಯಲಾದ ಈ ಸರಣಿಯು, ಹೊಸ ನಟ ಮತ್ತು ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವಾಗ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು</strong>: ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್</p><p><strong>ಭಾಷೆ</strong>: ಹಿಂದಿ</p><p><strong>ಎಂದಿನಿಂದ</strong>: ಸೆ.18</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>