ಶನಿವಾರ, 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentmovie review
ADVERTISEMENT

Avatar: Fire and Ash ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ; ದೃಶ್ಯ ವೈಭವ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ!

anjunath C Bhadrashetti
Manjunath C Bhadrashetti
Published : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:05 IST
Last Updated : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:05 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆ : ‘ಅವತಾರ್ ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಶ್’
3;15ಗಂಟೆ
ನಿರ್ದೇಶಕ:ಜೇಮ್ಸ್‌ ಕೆಮರೂನ್
ಪಾತ್ರವರ್ಗ:ಸ್ಯಾಮ್ ವರ್ಥಿಂಗ್‌ಟನ್, ಜೋ ಸಲ್ಡಾನಾ, ಊನಾ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಇತರರು
ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ:ಸಿಮೋನ್ ಫ್ರಾಂಗ್‌ಲಿನ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:‘ಡೆವಿಲ್‌’ ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ: ಕುತೂಹಲ ಉಳಿಸದ ಚಿತ್ರಕಥೆ
‘ಡೆವಿಲ್‌’ ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ: ಕುತೂಹಲ ಉಳಿಸದ ಚಿತ್ರಕಥೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:'ಫ್ಲರ್ಟ್‌' ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ: ತಿರುವುಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸುಂದರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ
'ಫ್ಲರ್ಟ್‌' ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ: ತಿರುವುಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸುಂದರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ
Movie ReviewAvatar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT