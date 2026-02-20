ಶುಕ್ರವಾರ, 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentmovie review
ADVERTISEMENT

ಸೆಕೆಂಡ್‌ ಕೇಸ್‌ ಆಫ್‌ ಸೀತಾರಾಮ್‌ ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆ: ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ‘ಸೀತಾರಾಮ್‌’

ವಿನಾಯಕ ಕೆ.ಎಸ್.
Published : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:40 IST
Last Updated : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:40 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶೆ : ಸೆಕೆಂಡ್‌ ಕೇಸ್‌ ಆಫ್‌ ಸೀತಾರಾಮ್‌
ನಿರ್ದೇಶಕ:ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ / ನಿರ್ಮಾಣ: ಸಾತ್ವಿಕ್‌ ಹೆಬ್ಬಾರ್‌
ಪಾತ್ರವರ್ಗ:ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಉಷಾ ಭಂಡಾರಿ ಮತ್ತಿತರರು
Sandalwoodkannada Movieskannada movieKannada Movie Reviewvijaya raghavendra

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT