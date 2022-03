ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಳಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಧನುಷ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ನಟ ಧನುಷ್, ಅವರು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಜತೆಗಿನ ಮದುವೆ ಮುರಿದು, ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

18 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಈ ದಂಪತಿ, ಕಳೆದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಧನುಷ್, ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.

ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಕ್ ವಿತ್ ರಾಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ ಅವರು, ಮಕ್ಕಳಾದ ಯಾತ್ರ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಜತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪು ತೊಟ್ಟಿದ್ದ ಧನುಷ್, ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಜತೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಇಳಯರಾಜಾ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರ ನೋವು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ: ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್

#Dhanush with his sons at #RockWithRaaja concert. pic.twitter.com/sCQwZWJHkN

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) March 18, 2022