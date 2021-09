ಮೊದಲ ಒಟಿಟಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ದಿವ್ಯಾ ಅಗರ್ವಾಲ್‌ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದು, ಕನ್ನಡತಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ತಂಗಿ ಶಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಮೊದಲ ಒಟಿಟಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಇದರ ನಿರೂಪಕರಾಗಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟು 4 ಜನ ಸ್ಫರ್ಧಿಗಳು ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

