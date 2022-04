ಬೆಂಗಳೂರು: 'ವಿಂಡ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ಸಂಸಾರ'ದ ಸಂಗೀತ ಸುಧೆ ಕೇಳುಗರ ಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಥೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ರಿಕಿ ಕೇಜ್‌ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಆ ಆಲ್ಬಂಗೆ 2015ರಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಕಿ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನಗೆ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ 'ಡಿವೈನ್‌ ಟೈಡ್ಸ್‌' ಆಲ್ಬಂಗೆ 64ನೇ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿದೆ.

ಖ್ಯಾತ ರಾಕ್‌ ಸಂಗೀತಗಾರ ಸ್ಟೂವರ್ಟ್‌ ಕೋಪ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಿಕಿ ಕೇಜ್‌ ರೂಪಿಸಿರುವ ಸಂಗೀತ ಸಂಚಯ ಡಿವೈನ್‌ ಟೈಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 9 ಹಾಡುಗಳಿವೆ. ಈ ಹಾಡುಗಳ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾರಿಜಾಶ್ರೀ ಅವರ ಕೊಳಲು ಮತ್ತು ಗಾನ ಎರಡನ್ನೂ ಈ ಆಲ್ಬಂನಲ್ಲಿ ಆಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

'ಬೆಸ್ಟ್‌ ನ್ಯೂ ಏಜ್‌ ಆಲ್ಬಂ' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಕಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂವರ್ಟ್‌ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಿಕಿ ಸಭಿಕರಿಗೆ 'ನಮಸ್ತೆ' ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ನಮ್ಮ ಡಿವೈನ್‌ ಟೈಡ್ಸ್‌ ಆಲ್ಬಂಗೆ ಇಂದು ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿದೆ. ಕೃತಜ್ಞತೆಯು ಮನ ತುಂಬಿದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರುವ ಜೀವಂತ ದಂತಕಥೆ ಸ್ಟೂವರ್ಟ್‌ ಕೋಪ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಇದು ನನಗೆ ಎರಡನೇ ಗ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾದರೆ, ಸ್ಟೂವರ್ಟ್‌ಗೆ 6ನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ವಹಿಸಿದವರು, ನನ್ನನ್ನು ಸಂಗೀತದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಂಗೀತದ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿಯೇ ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವೂ.... ' ಎಂದು ರಿಕಿ ಕೇಜ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Won the Grammy Award today for our album Divine Tides 🙂 Filled with gratitude and love this living-legend standing with me - @copelandmusic . My 2nd Grammy and Stewart's 6th. Thank you to everyone who ever collaborated, hired, or listened to my music. I exist because of you. pic.twitter.com/Pe4rkOp0ba

— Ricky Kej (@rickykej) April 4, 2022