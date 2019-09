ಎಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್‌: ಗೇಮ್‌ ಆಫ್‌ ಥ್ರೋನ್ಸ್‌, ಫ್ಲೀಬ್ಯಾಗ್‌ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಲಾಸ್‌ ಏಂಜಲೀಸ್‌: ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕರ್‌(ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್‌) ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಷ್ಟೇ ಕಿರುತೆರೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಎಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್‌ ಸಹ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದು, 71ನೇ ಪ್ರೈಮ್‌ಟೈಮ್‌ ಎಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ‘ಗೇಮ್‌ ಆಫ್‌ ಥ್ರೋನ್ಸ್‌’ ಮತ್ತು ‘ಫ್ಲೀಬ್ಯಾಗ್‌’ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ.

ಈ ಬಾರಿಯ ಎಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 32 ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಚ್‌ಬಿಒ ನಿರ್ಮಾಣದ ‘ಗೇಮ್‌ ಆಫ್‌ ಥ್ರೋನ್ಸ್‌‘ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡ್ರಾಮಾ ಸರಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಹಾಸ್ಯ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪೈಕಿ ‘ಫ್ಲೀಬ್ಯಾಗ್‌‘ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ.

Winter is finally over, but @GameofThrones’ #Emmys run certainly isn’t. After eight seasons, Game of Thrones has four wins for Outstanding Drama Series. pic.twitter.com/DvNQPNCXl4

— Television Academy (@TelevisionAcad) September 23, 2019