ಕನ್ನಡದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12 ಶುರುವಾಗಿ ಒಂದು ವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಎರಡನೇ ವಾರದ ಶುರುವಿನಲ್ಲೇ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸುಧಿಗೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಅಸುರಾಧಿಪತಿ ಪಟ್ಟ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

BBK12 | ಮೂರನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಫಿನಾಲೆ: ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಶಾಕ್.ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.

ಹೌದು, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಶುರುವಾದ ಮೊದಲ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸುಧಿ ಫಿನಾಲೆ ಮೊದಲ ಕಂಟೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ವಾರದ ಶುರುವಿನಲ್ಲೇ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸುಧಿಗೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಅಸುರಾಧಿಪತಿ ಪಟ್ಟ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೊಮೋದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್, ಮನೆಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಸುಧಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಸುರ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಅಧಿಪತಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸುಧಿಗೆ ಅಸುರಾಧಿಪತಿ ಪಟ್ಟ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸುಧಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ನಿಯಮ, ಆಡಿದ್ದೇ ಆಟವಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು, ಭಾನುವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅಮಿತ್ ಹಾಗೂ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ವಾರವೇ ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ವೋಟ್ ಪಡೆದು ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈಗ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 17 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.