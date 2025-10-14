ಮಂಗಳವಾರ, 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmenttv
ADVERTISEMENT

13 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ನಾಮಿನೇಟ್‌: ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು ಯಾರು?

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 11:41 IST
Last Updated : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 11:41 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟವರು: ಬಚಾವ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಅಶ್ವಿನಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟವರು: ಬಚಾವ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಅಶ್ವಿನಿ
ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟವರು: ಬಚಾವ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಅಶ್ವಿನಿ
ಸ್ಪಂದನಾ ಹಾಗೂ ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ

ಸ್ಪಂದನಾ ಹಾಗೂ ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ

ಚಿತ್ರ: ಸ್ಪಂದನಾ/ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:BBK12: ಕೊನೆಗೂ ಜಂಟಿ-ಒಂಟಿಗಳ ಆಟಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಹೇಳಿದ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್
BBK12: ಕೊನೆಗೂ ಜಂಟಿ-ಒಂಟಿಗಳ ಆಟಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ ಹೇಳಿದ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸ್ಪಂದನಾ ಮಾತಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದೇ ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ? ವಾರದ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳಿಂದ ಧ್ರುವಂತ್ ಔಟ್
ಸ್ಪಂದನಾ ಮಾತಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದೇ ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ? ವಾರದ ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳಿಂದ ಧ್ರುವಂತ್ ಔಟ್
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಸರ್ಧಿಗಳು

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಸರ್ಧಿಗಳು

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

bigg bossbigg boss kannadaBigg Boss Kannada 12

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT