<p>ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಶುರುವಾಗಿ 17ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಎರಡು ವಾರದಲ್ಲೇ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವಂತ್ ಮಧ್ಯೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿತ್ತು. </p><p>ಒಳ್ಳೆಯವನ ನಾಟಕ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಮೇಲೆ ಧ್ರುವಂತ್ ರೇಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಧ್ರುವಂತ್ ಅವರನ್ನು ಇಡೀ ವಾರದ ಟಾಸ್ಕ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಈಗ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರೊಮೋ ಒಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪ್ರೊಮೋದಲ್ಲಿ 'ಮೊದಲ ಫಿನಾಲೆಯ ಈ ವಾರ ತಾವು ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಇದು ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಅವಕಾಶ' ಎಂದು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಒಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.BBK12: ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನಾ, ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇಗೆ? .ಒಳ್ಳೆಯವನ ನಾಟಕ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ: ಏಕಾಏಕಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಮೇಲೆ ಕೂಗಾಡಿದ ಧ್ರುವಂತ್.<p>ಟಾಸ್ಕ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಸ್ಪಂದನಾ ಧ್ರುವಂತ್ ಅವರನ್ನ ಇಡೀ ವಾರದ ಟಾಸ್ಕ್ನಿಂದ ಹೊರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪಂದನಾ ಜೊತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಗಳವೇ ಧ್ರುವಂತ್ಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಿಂದ ಧ್ರುವಂತ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಪಂದನಾ ಹೊರಗೆ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನತೆಯಿಂದ ಬಂದ ವೋಟ್ನಿಂದ ಸ್ಪಂದನಾ ಮತ್ತು ಮಾಳು ಇಬ್ಬರು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>