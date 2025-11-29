<p><strong>ಲಖನೌ</strong>: ಭಾರತದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾದ ತನ್ವಿ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿ ಹೂಡಾ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಸೈಯದ್ ಮೋದಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಿಥುನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ಕಿದಂಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟದ ಮುಖಾಮುಖಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೀಸಾ ಜೋಳಿ ಮತ್ತು ಗಾಯತ್ರಿ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಜೋಡಿಯೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ವಿಶ್ವ ಜೂನಿಯರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಬೆಳ್ಳಿ ವಿಜೇತೆ ತನ್ವಿ ಕಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ 21-13, 21-19ರಿಂದ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನ ಲೋ ಸಿನ್ ಯಾನ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನೊಝೊಮಿ ಒಕುಹಾರ (ಜಪಾನ್) ಅವರಿಗೆ ಸೋಲಿನ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ್ದರು. </p>.<p>16 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ತನ್ವಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಹಿನಾ ಅಕೇಚಿ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಪಾನ್ನ ಅಕೇಚಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 21-8, 21-15ರಿಂದ ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಸುಂಗ್ ಶುವೊ ಯುನ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. </p>.<p>18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಉನ್ನತಿ 21-15, 13-21, 21-16ರ ಮೂರು ಗೇಮ್ಗಳ ರೋಚಕ ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶದ ರಕ್ಷಿತಾಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ನೆಸ್ಲಿಹಾನ್ ಅರಿನ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸುವರು. ಟರ್ಕಿಯ ಅರಿನ್ 21-19, 13-21, 21-15ರಿಂದ ಆತಿಥೇಯ ದೇಶದ ಇಶಾರಾನಿ ಬರುವಾ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. </p>.<p>ಅನುಭವಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ 21-14, 11-4ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಪ್ರಿಯಾಂಶು ರಾಜಾವತ್ ವಿರುದ್ಧ ನಿರಾಯಾಸದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಮಿಥುನ್ 21-18, 21-13ರಿಂದ ಸ್ವದೇಶದ ಮನ್ರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಗಳಿಸಿದರು. ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಜೇಸನ್ ತೆಹ್ (ಸಿಂಗಪುರ) 19-21, 21-12, 20-22ರಿಂದ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನ ಜೇಸನ್ ಗುಣವಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಗಾಯತ್ರಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೀಸಾ ಜೋಡಿಯು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 21-15, 21-16ರಿಂದ ಐದನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಬೆಂಗಿಸು ಎರ್ಸೆಟಿನ್ ಮತ್ತು ನಾಜ್ಲಿಕನ್ ಇಂಸಿ ಸೋಲಿಸಿತು. ಟ್ರೀಸಾ ಅವರು ಹರಿಹರನ್ ಅಂಶಕರುಣನ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>