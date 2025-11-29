ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೊ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್‌

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಭಾರತ ಪುರುಷರ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ‘ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್’ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೊ ನೀವಾ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>50 ವರ್ಷದ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೊ ಅವರು 2017ರಿಂದ 2022ರವರೆಗೆ ಭಾರತ ಪುರುಷರ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು; ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ 2019ರ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎರಡು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. </p>.<p>‘ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯ ಐದು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮೂಲದ ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೊ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೊ ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೋಚಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಘಟಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದರು.</p>.<p>‘ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೊ ಅವರ ನೇಮಕವು ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ’ ಎಂದು ಭಾರತ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈತನಕ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದ ಡಿ.ಚಂದ್ರಪಾಲ್ ಅವರು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 9 ಚಿನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>