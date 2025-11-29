ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌: ಡಿ.21ರಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20 ಸರಣಿ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ರಿಂದ 30ರವರೆಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.</p>.<p>ಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಗಳು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಭಾರತದ ವನಿತೆಯರಿಗೆ ಮೊದಲ ಸರಣಿ ಇದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೂಲ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ತವರಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರಣಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>2016ರ ನಂತರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡವು ಸರಣಿಯನ್ನು 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿತ್ತು.</p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡವು ಕಳೆದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಿತ್ತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯರ ವಿರುದ್ಧ 3–2ರಿಂದ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತ್ತು.</p>.<p><strong>ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ</strong></p>.<p>ಪಂದ್ಯ;ದಿನಾಂಕ;ತಾಣ</p>.<p>ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ;ಡಿ.21;ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ</p>.<p>ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ;ಡಿ.23;ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ</p>.<p>ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ;ಡಿ.26;ತಿರುವನಂತಪುರ</p>.<p>ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯ;ಡಿ.28;ತಿರುವನಂತಪುರ</p>.<p>ಐದನೇ ಪಂದ್ಯ;ಡಿ.30;ತಿರುವನಂತಪುರ </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>