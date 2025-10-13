ಒಳ್ಳೆಯವನ ನಾಟಕ ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ: ಏಕಾಏಕಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಮೇಲೆ ಕೂಗಾಡಿದ ಧ್ರುವಂತ್

<p>ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12 ಶುರುವಾಗಿ ಎರಡು ವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮೂರನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವಿನ ಕಲಹ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಧ್ರುವಂತ್ ಏಕಾಏಕಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಹೊಸ ಪ್ರೊಮೋ ಒಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರೊಮೋದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವಂತ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಂದನಾ ನಡುವೆ ಜೋರು ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.BBK12: ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಬಳಿಕ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 2ನೇ ಕಂಟೆಂಡರ್ ಇವರೇ.BBK12 |ಈ ವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್: ಕಿಚ್ಚನ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲಿದೆ?.<p><strong>ಪ್ರೊಮೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?</strong></p><p>ಧ್ರುವಂತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮನೆಮಂದಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆಗ ಧ್ರುವಂತ್ ಮಾಳು ನಿಪನಾಳಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ ಇಡಬೇಕು ಎಂದರು. ಆಗ ಧ್ರುವಂತ್ಗೆ ಸ್ಪಂದನಾ ಯಾವ ಕುರ್ಚಿ ಹೇಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಕೂಡಲೇ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಧ್ರುವಂತ್, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಓಡಾಡೋದಲ್ಲ. ನಾನು ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿನಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೆಯವನ ತರ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೀರಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯವನ ನಾಟಕ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಎಂದು ರೇಗಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>