<p>ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಶುರುವಾಗಿ 2 ವಾರ ಕಳೆದಿದೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಶುರುವಾದ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಫಿನಾಲೆ ಕಂಟೆಂಡರ್ ಯಾರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.</p><p>ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಶುರುವಾದ ವಾರದಲ್ಲೇ ಮೂರನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಿನಾಲೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸುಧಿ ಗೆದ್ದು ಫಿನಾಲೆ ಮೊದಲ ಕಂಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು.</p><p>ಈಗ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಫಿನಾಲೆ ಎರಡನೇ ಕಂಟೆಂಡರ್ ಯಾರೆಂದು ನಿನ್ನೆಯ (ಶುಕ್ರವಾರ) ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಫಿನಾಲೆ ಎರಡನೇ ಕಂಟೆಂಡರ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಂದನಾಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆಗ ಸ್ಪಂದನಾ–ಮಾಳು ನಿಪನಾಳ ಸೋತರು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಗೆದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ವಾರದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಫಿನಾಲೆ ಎರಡನೇ ಕಂಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಫಿನಾಲೆ ಎರಡನೇ ಕಂಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಮಂದಿ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಒಟ್ಟು 19 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ವಾರವೇ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಅಮಿತ್ ಹಾಗೂ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಆಚೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಭಾನುವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.</p>