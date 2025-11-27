ಗುರುವಾರ, 27 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎದುರು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಸೋಲು: ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಹಂಗಾಮಿ ನಾಯಕ ಪಂತ್

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:41 IST
Last Updated : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:41 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ: ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಎಡವಿಬಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡ!
ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ: ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಎಡವಿಬಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡ!
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಒಂದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 9 ಕ್ಯಾಚ್: ಭಾರತದ ಆಟಗಾರನ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಮರ್ಕರಂ
ಒಂದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 9 ಕ್ಯಾಚ್: ಭಾರತದ ಆಟಗಾರನ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಮರ್ಕರಂ
CricketRishabh PantTeam IndiaInd vs SA

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT