<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ನೊಯ್ಡಾ, ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಸೈಕ್ಲೊಥಾನ್ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಫೆಬ್ರುವರಿ 8ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೈಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಕ್ಲೊಥಾನ್ ಆಯೋಜನೆಯಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಸಮೂಹವು, ಭಾರತ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಕ್ಲೊಥಾನ್ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ, ಹವ್ಯಾಸಿ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಗ್ರೀನ್ ರೈಡ್ – ಈ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಜತ್ ಚಾಂದೋಲಿಯಾ ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>18 ರಿಂದ 35 ವಯೊಮಿತಿಯ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ (ಸಿಎಫ್ಐ ಪರವಾನಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವ) 50 ಕಿ.ಮೀ. ರೋಡ್ ರೇಸ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹವ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ (18–30 ವರ್ಷ, 30–40 ವರ್ಷ, 40–50 ವರ್ಷ, +50) ವಿಭಾಗಗಳ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 50 ಕೀ.ಮೀ. ರೋಡ್ ರೇಸ್ ಇರಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ 32 ಕಿ.ಮೀ. ಎಂಟಿಬಿ (ಮೌಂಟನ್ ಬೈಕ್) ರೇಸ್ ಇರಲಿದೆ.</p>.<p>ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದವರಿಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹವ್ಯಾಸಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಯೋವರ್ಗಗಳ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹30 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು (16 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು) ಗ್ರೀನ್ ರೈಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದ್ದು, 16 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><a href="https://www.hclcyclothon.com">www.hclcyclothon.com</a> ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದು. ಜನವರಿ 26ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ.</p>.<p>'ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಫೆಡರೇಷನ್ನ ಮಹಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಣೀಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿದಿರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ 9 ಬಾರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಮೊದಲ ಸೈಕ್ಲೊಥಾನ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ನವೀನ್ ಜಾನ್ ಅವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>