ಶುಕ್ರವಾರ, 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
BBK12 |ರಾಶಿಕಾ, ಮಂಜು ಭಾಷಿಣಿಗೆ ಕಳಪೆ ಪಟ್ಟ ನೀಡಿದ ಮನೆಮಂದಿ: ಅಸಲಿ ಆಟ ಈಗ ಶುರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 10:09 IST
Last Updated : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 10:09 IST
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಸರ್ಧಿಗಳು

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಸರ್ಧಿಗಳು

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್

bigg bossbigg boss kannadaBigg Boss Kannada 12

